Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» впервые создаст энциклопедию о писателе Владимире Короткевиче, сообщил журналистам директор издательства Владимир Андриевич, передает БЕЛТА.

«Владимира Короткевича много читают наши граждане, особенно молодежь, мы решили издать энциклопедию о нем. Скорее всего, она станет началом создания серии персональной энциклопедии с рабочим названием «Литераторы наших современников». Ведь миссия нашего издательства — на основе национального показать Беларусь, занимающую достойное место в мире», — подчеркнул директор издательства.

Он также отметил, что в прошлом году главным достижением издательства стало завершение работы над трехтомной персональной энциклопедией «Янка Купала». «Такого издания, которое касалось бы писателей или государственных деятелей, еще не было в нашей стране. Это первое в истории книгоиздательства такое масштабное исследование жизни и деятельности нашего классика. В этом году мы решили создать словарь этой энциклопедии», — рассказал Владимир Андриевич.

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков издательство продолжит серию «Беларусь. Трагедия и правда памяти». «В прошлом году вышли книги о Хатыни и Тростенце, а в этом на Минской книжной выставке-ярмарке мы презентуем третье издание серии — о Новогрудском гетто», — рассказал он.

Кроме того, идет подготовка энциклопедии о Бресте, приуроченная к его тысячелетнему юбилею. Она будет состоять из трех частей.

«Энциклопедия — это точность фактов и масштабность показа того или иного события. Мы создаем книжный паспорт нашей страны, в который входят разные серии наших изданий, показывающие Беларусь в контексте всемирного развития», — подытожил Владимир Андриевич.