Ученые утверждают, что практически все угрозы человеческой расе несут только три глобальные проблемы.

Специалисты определили три главные проблемы, которые несут самую большую угрозу для человечества и составляют «глобальную синдемию». Об этом сообщает Science Alert.

К главным угрозам международная группа ученых отнесла ожирение, недоедание и изменение климата. При этом, специалисты утверждаю, что все эти проблемы тесно связаны между собой.

Неправильная международная политика, цель которой только экономический рост, является причиной ожирения и недоедания. Продовольственная система подчиняется общим правилам международной политики и игнорирует вредные последствия для здоровья.

Одним из главных факторов глобального потепления является сельскохозяйственная промышленность и предприятия, работающие на создание и распространение продуктов питания, также игнорирую вредные последствия для природы.

Специалисты считают, что объединение этих трех глобальных проблем поможет найти действенный способ их решения.