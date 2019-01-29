Transparency International: уровень коррупции в Беларуси не изменился

В рейтинге уровня восприятия коррупции от Transparency International Беларусь опустилась на 2 позиции, однако общий показатель не изменился.

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала рейтинг восприятия коррупции в разных странах за 2018 год. Беларусь получила 44 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции и заняла 70 место из 180. В прошлом году мы были на 68-м месте с теми же 44 баллами.

Соседями нашей страны по рейтингу оказались Ямайка и Соломоновы острова. У этих стран также 44 балла. Чуть меньше коррупции в Сенегале, Черногории и Греции — у них 45 баллов. 43 балла набрали сразу 4 страны — Марокко, ЮАР, Суринам и Тунис. В этих странах, согласно исследованию, коррупции больше.

Наши соседи расположились в разных частях рейтинга — Россия и Украина находятся ближе к концу (138-е и 120-е места соответственно), а Польша, Литва и Латвия попали в число стран с меньшим уровнем коррупции — 36-е, 38-е, 41-е места соответственно.

Показатель основывается на нескольких независимых опросах, в которых принимают участие международные финансовые и правозащитные эксперты. Индекс рассчитывается с 1995 года.