В мобильном поисковике Google появилась новинка — голосовой ввод.

Очередная “фишка” Google значительно упростит использование поисковика, особенно для тех, кто спешит и вводит запрос на ходу.

В мобильную версию своего поисковика компания Google добавила голосовой ввод, который позволяет пользователям искать интересующую их информацию посредством своего голоса, а не при помощи ввода текста на клавиатуре.

В настоящее время новая опция доступна только в браузере Chrome для Android. Для активации голосового ввода необходимо нажать значок микрофона в поисковой строке. При первом использовании следует разрешить Chrome получить доступ к микрофону.

На простые вопросы из разряда: который час, какая погода, — поисковик отвечает голосом. На более сложные — выводит информацию по-стандарту.