Новой редакцией антитабачного декрета расширен перечень мест, где запрещено курить.

Министерство внутренних дел напомнило об административной ответственности за курение в запрещенных местах.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, размер штрафа за курение составляет до 4 базовых величин. В этом году — 102 рубля. В прошлом году, штрафы по статье 17.9. КоАП получили почти 7 тыс. человек, в том числе более сотни несовершеннолетних.

Среди мест, где запрещено курить, появились вспомогательные помещения жилых домов, рабочие места, подземные переходы, остановки. Нельзя курить на территории спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования и детских площадках. Запрещено курение в автомобилях, где находятся дети в возрасте до 14 лет.

Ответственность за курение несовершеннолетних могут понести родители. Штраф по статье за невыполнение родителем обязанностей по воспитанию детей достигает 10 базовых величин.

Запреты теперь распространяются не только на обычные сигареты, но и электронные системы курения. Теперь жидкости для них запрещается продавать несовершеннолетним.