Москва рассматривает интеграционные объединения исключительно как процесс с односторонним движением – распространение внутренних российских правил на союзные страны.

На минувшей неделе экспертная инициатива «Минский диалог» презентовала первый в текущем году выпуск «Минского барометра». Традиционно в нем большое внимание уделено взаимоотношениям Беларуси и России.

Как отмечают эксперты, привязка Россией условий поставок нефти и газа к глубине интеграции демонстрирует, что Москва рассматривает интеграционные объединения исключительно как процесс с односторонним движением – распространение внутренних российских правил на союзные страны в зависимости от степени близости. Однако Союзный договор 1999 года в наименьшей степени отвечает этим целям. Поэтому низка вероятность того, что рабочая группа сможет прийти к каким-либо существенным результатам.

«Сила переговорной позиции официального Минска по условиям поставок нефти и газа в большей степени зависит от веса Беларуси в российском транзите этих товаров в Европу, нежели от «больших» соглашений. И вес этот снижается по мере обретения Россией собственной инфраструктуры. Однако в ближайшее время существенных изменений в соотношении сил не произойдет. Соответственно, компромисс, к которому в итоге придут стороны, должен быть достигнут на условиях, не слишком отличающихся от условий 2016-2017 гг. Вместе с тем вряд ли приходится ждать достижения компромисса по этим вопросам в первой половине 2019 года, поскольку предвыборный сезон, который предстоит Беларуси, по мнению российского руководства, дает шансы все же поднять цены для союзника», — прогнозируют эксперты «Минского диалога».

Они также напоминают, что Путин с момента своего прихода к власти неоднократно предпринимал попытки ревизии Союзного договора 1999 года, намереваясь придать Союзному государству больше прагматизма или более четкие контуры. Но это оказалось невозможным. Союзный договор составлен на паритетных принципах, по нему в Союзном государстве голос Беларуси весит столько же, сколько и голос России. Во многом именно поэтому Путин предпочел перенести значительную часть белорусско-российской повестки в новое интеграционное объединение – ЕАЭС, где принцип принятия решений и распределения благ ближе к пропорциональному, т.е. Россия имеет преимущество перед странами-союзницами.

Как констатируют эксперты, российский посол в Беларуси Михаил Бабич выступил в прессе с обширными толкованиями белорусско-российских противоречий и интереса России к Союзному проекту. «Занимая позицию Кремля, он, тем не менее, добросовестно разобрался в тонкостях существующей договорной базы, исказив ситуацию в пользу России значительно меньше, нежели российские правительственные сановники», — подчеркивается в «Минском барометре».