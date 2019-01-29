Инициатива спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика в отношении нового плана мирного урегулирования в Украине не является предметом минских переговоров. Об этом сегодня заявил журналистам представитель Украины в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук после встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Это личные размышления господина Сайдика. Таких планов от разных людей много. Но это не план организации, это не план структуры. В организационном или практическом смысле он не является предметом минских переговоров. Он не вносился господином Сайдиком. Но для прессы, для комментариев — это хороший повод. Ни в минских переговорах, ни в минском формате, ни в минской повестке заседаний этого вопроса нет. И мы не обсуждали его с президентом (Беларуси. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Евгений Марчук.

Как сообщал ТАСС, в опубликованном на прошлой неделе интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung Мартин Сайдик сообщил о существовании некоего нового плана по урегулированию в Донбассе взамен минских соглашений. Он предполагал подключение к процессу ООН путем направления на Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.