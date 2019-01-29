Беларусь на конкурсе песни «Евровидение-2019» выступит в первом полуфинале, сообщает БЕЛТА со ссылкой на итоги жеребьевки, которые размещены на сайте музыкального состязания.

Вместе с белорусским конкурсантом свои песни в первой части полуфинала представят артисты из Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши и Венгрии. Во второй части шоу на сцену поднимутся представители Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Украины и Греции.

Во втором полуфинале зрители увидят музыкантов из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты.

Конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала «Евровидения-2019» традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании — «Беларусь 1» и международный спутниковый телеканал «Беларусь 24».

Всего в этом году в конкурсе примет участие 42 страны. В каждом полуфинале по 18 стран. Страны «большой пятерки» — Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания, а также организатор конкурса этого года Израиль автоматически попадают в финал, однако они также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Испания, Франция и Израиль будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Италия и Великобритания — второго.

Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу. Такая система распределения конкурсантов в полуфиналах действует уже несколько лет и позволяет организаторам делать шоу эффектным и уникальным.

Как сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, в Беларуси продолжается прием заявок для участия в национальном отборочном туре конкурса. Менее чем за неделю с момента объявления отбора в адрес медиахолдинга поступила 31 заявка из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании, Великобритании и США. Как правило, наибольшее количество заявок поступает в последние дни приема, но некоторые участники отборов прошлых лет уже включились в конкурсную гонку. Среди них — Анжелика Пушнова, Michael Soul (Михаил Сосунов) и группа «PROвокация».

Последний день приема заявок — 31 января 2019 года. Артистам необходимо подавать свои заявки в электронном виде на сайте организатора www.tvr.by.

4 февраля пройдет прослушивание всех претендентов, и фокус-группа подведет итоги отборочного тура. Простым большинством голосов будут определены десять исполнителей для участия в финале. Количество участников, отобранных для финала, может быть изменено решением организатора по предложению фокус-группы. Во время прослушивания на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by будет онлайн-трансляция.

Финал пройдет не позднее 8 марта 2019 года в прямом телевизионном эфире в формате шоу.