Золотой запас Беларуси за 2018 год вырос на 1 т и на 1 января 2019 года составил 41,2 т. Такая информация размещена на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в ведении Нацбанка и являются частью Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

«Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику», — говорится в сообщении.

Также драгоценные металлы могут быть использованы при необходимости путем их продажи, обмена либо использования в расчетах.

Ценности золотого запаса хранятся в Центральном хранилище Национального банка и размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.