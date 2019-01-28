Уголовное дело об убийстве восьмилетнего мальчика возбуждено Молодечненским районным отделом Следственного комитета.

— Вечером 26 января на линию 102 в Молодечненский РОВД поступило сообщение от жительницы Молодечно о том, что она задушила своего малолетнего сына. Информация о смерти ребенка криминального характера подтвердилась прибывшими сотрудниками милиции, — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Следователи в срочном порядке провели осмотр квартиры, комнаты, где совершено преступление, зафиксировали и изъяли вещественные доказательства.

По подозрению в убийстве заведомо малолетнего (п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса) задержана 29-летняя мать ребенка. В связи с имеющимися признаками психического расстройства, она госпитализирована в медицинское учреждение, где выставлен пост охраны.

По имеющимся сведениям, подозреваемая воспитывала ребенка одна и проживала в квартире со своими родственниками. На учетах никто из членов семьи не состоял, к уголовной и административной ответственности не привлекался. Семья в числе находящихся в социально-опасном положении не значилась.

В рамках уголовного дела допрашиваются родственники, соседи, вынесены постановления о проведении ряда исследований, производство которых поручено управлению ГКСЭ по Минской области. Точная причина смерти ребенка будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Пока же идет следствие, устанавливаются мотив, обстоятельства, все возможные факторы, ставшие причиной произошедшего.

— Ход расследования находится на личном контроле руководства УСК по Минской области, — уточнила официальный представитель УСК Татьяна Белоног.