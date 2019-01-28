Доля нарушений ПДД, которые выявляются камерами видеофиксации в автоматическом режиме, составила 82,7%.

1. Превышение скорости (67%)

2. Несоблюдение требований знаков или разметки (6,6%)

3. Проезд на запрещающий сигнал светофора (3,3%)

4. Непристёгнутый ремень, отсутствие шлема (2,2%)

5. Неправильное расположение авто на проезжей части (2,1%)

6. Нарушения правил ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности. — Прим. ред.) (2%)

7. Нарушения, совершённые пешеходами (1,8%)

8. Непредоставление преимущества (1,1%)

9. Нарушения правил тонировки (1%)

10. Нарушения правил перевозки детей (0,5%).