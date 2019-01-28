Компания Самсунг заявила, что материалы, из которых изготавливаются упаковки для ее техники будут заменены.

Теперь технологи будут использовать только экологически чистое сырье, такое как бумага и переработанный биопластик.

Производитель планирует ввести эти нововведения уже к 2020 году. Таким образом, через год гаджеты и бытовая техника будут отпускаться покупателю в новых упаковках. Например, для упаковок мобильных устройств будут использоваться пресс-формы из целлюлозы, а для бытовой техники пакеты будут выполнены из чистых, переработанных материалов — крахмала и тростника.

Также производитель планирует изменить дизайн зарядного устройства, вместо глянцевого покрытия будет матовое, для которого нет необходимости использовать защитную пленку.