Правительство Беларуси своим постановлением N49 утвердило положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка и расходов, связанных с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, сообщает пресс-служба Совмина.

По информации пресс-службы, действие положения распространяется на массовые мероприятия, организаторами которых являются профессиональные союзы, политические партии, иные общественные объединения, а также граждане. Исключение составляют мероприятия, проведение которых финансируется за счет средств республиканского или местных бюджетов.

Согласно документу, после принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения о разрешении проведения массового мероприятия или при отсутствии запрещения на его проведение организатор не позднее двух дней до запланированной даты проведения такого мероприятия заключает с территориальным органом внутренних дел, учреждением здравоохранения и организацией, осуществляющей уборку территории, соответствующие договоры об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке территории.

При этом, организатор оплачивает услуги ОВД по охране общественного порядка в следующих размерах: 3 базовые величины (1 БВ = Br25,5) – для мероприятия с количеством участников до 10 человек; 25 базовых величин – для мероприятия с количеством участников от 11 до 100 человек; 150 базовых величин – для мероприятия с количеством участников от 101 до 1000 человек; 250 базовых величин – для мероприятия с количеством участников более 1000 человек.

При проведении массовых мероприятий в местах, которые не отнесены местными исполнительными и распорядительными органами к постоянным местам для проведения массовых мероприятий, к указанным размерам применяется повышающий коэффициент 1,5.

Также оплачиваются услуги специализированных организаций. В частности, сюда включены расходы на зарплату, обязательные страховые взносы, налоги и сборы, предметы снабжения и материалов, в том числе лекарств.

В пресс-службе сообщили, что документ принят в соответствии с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и вступил в силу с 26 января 2019 года.