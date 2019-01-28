Почему проблемные долги в Беларуси будут расти?

Эксперт о двух самых щекотливых вопросах, мешающих созданию рынка токсичных активов.

Национальный банк Беларуси подготовил проект указа президента, который предусматривает создание биржевого рынка проблемных активов.

Речь идет о банковских кредитах, которые заемщики не возвращают в установленные сроки. В проблемный кредит превращают, например, 30 или 90 дней просрочки.

Будет ли мера иметь положительный результат в белорусских условиях — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Вообще, рынок проблемных активов означает, что плохую задолженность можно продать и тогда права требовать выплаты долга переходят к покупателю, — поясняет эксперт. — Это нормальная общемировая практика, но надо понимать, что плохие долги не продаются с дисконтом к номиналу. Иными словами, если мне должны 100 рублей, но вовремя их не отдают, у меня теоретически должна быть возможность продать этот долг. Может, кто-то купит его за 90 рублей, а может, и всего за 10 рублей. Я получаю эти деньги, а покупатель ищет возможность истребовать эту задолженность.

— Насколько сегодня актуальна в Беларуси проблема токсичных активов?

— По оценке Нацбанка Беларуси, за прошлый год количество плохих кредитов от общих увеличилось приблизительно с 3,5% до 5%. В планах Нацбанка по текущему году оставить такие плохие кредиты в рамках 10% с нынешних 5%, то есть, очевидна перспектива роста подобных долгов.

— В чем причина такого предполагаемого роста?

— Причин несколько, это комплекс проблем. С одной стороны, у нас большое количество неэффективных, хронически убыточных предприятий. В принципе в любой стране можно найти убыточные предприятия. Другое дело, что в нормальной экономике такие предприятия прекращают свое существование через банкротство.

У нас же была распространена практика поддержания таких предприятий на плаву, выделения им директивных кредитов. И неэффективные компании вместо того, чтобы умереть, плодили плохие долги.

— Создание рынка плохих активов может кардинально повлиять на ситуацию?

— Может, но на пути его создания даже Нацбанк усматривает еще множество проблем. Эффективность такого рынка понятна: если есть не очень хороший долг и вероятность получения по нему денег невелика, то банк может продать его дисконтом, получить часть денег и забыть про этот вопрос.

А вот покупатели плохих долгов могут специализироваться, с одной стороны, на многолетних судебных тяжбах, или, наоборот, на антикризисном управлении предприятием. Но для того, чтобы это заработало, и на это обращает внимание Нацбанк, должно быть решено несколько достаточно серьезных структурных проблем, связанных с равными правами и обязанностями государственных и негосударственных предприятий.

С одной стороны, у нас разное отношение к должникам в зависимости от того, это государственное или негосударственное предприятие. Если должник — частное предприятие, то его очень быстро осудят, арестуют счет, изымут имущество. А госпредприятия могут не отдавать долги годами. То же касается и вопроса, кто кредитор. Если к одному и тому же предприятию будут стоять в очереди забрать долги, условно говоря, налоговая инспекция или просто госпредприятие и частное предприятие, то может отказаться так, что госпредприятие свой долг получит, а частное – нет.

Вторая проблема – с очередностью платежей. Формально многие кредиты обеспечены залогом. В теории это означает, что если банк выдал кредит, а он не возвращается, то банк может продать залог и забрать себе деньги. На практике, если речь идет об имуществе госпредприятий, то залог продать нельзя.

Или такой момент. Если предприятие задолжало банку, то, скорее всего, оно имеет долг и перед бюджетом, и перед своими сотрудниками по зарплате. В такой ситуации банк становится кредитором третьей-четвертой-пятой очереди. То есть, формально обеспечен залогом кредит, а на практике, если залоговое имущество будет продано, деньги уйдут за бюджетную задолженность, задолженность по зарплатам – куда угодно, но тот, кто держал залог, может ничего не получить.

Если эти две проблемы не будут решены – равенство не зависимо от формы собственности и отход залога в пользу кредитора, а не кого-то другого, то о развитии рынка плохих долгов речи быть не может.