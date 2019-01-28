Всего на 1 января в стране проживало 9,47 млн. человек.

Белстат опубликовал данные о численности населения. По предварительной информации, на 1 января в Беларуси проживало 9 475 600 человек. В целом население страны за год сократилось на 16 181 человека.

За прошлый год в стране родилось 94 388 человек. Это на 8 168 детей меньше, чем в 2017-м. Умерло за год 119 931 человек, или на 620 больше, чем в 2017-м.

Самой распространенной причиной смерти называются болезни системы кровообращения. От них скончалось 67 523 человек. 18 786 человек умерли из-за новообразований. От внешних причин умерло 7 661 человек. Это на 287 меньше, чем в 2017 году. Число самоубийств за год сократилось на 193 до 1 752. Также уменьшилась смертность от отравлений алкоголем на 132 до 1 365. Зафиксировано на 60 меньше случаев убийств — 275. В несчастных случаях с транспортными средствами погибло 744 человека или на 66 меньше, чем за год до этого. Количество утоплений также сократилось на 24 до 444. Внешние причины смерти еще более чем в 3,1 тыс. случаев статистикой не раскрываются.

Естественная убыль за год выросла на 8 779 человек и составила 25 543 человека за прошлый год.

Внутри страны за прошлый год сменили место жительства 236 821 человек.

В Беларусь прибыл 24 601 мигрант из-за рубежа. За границу выехало 15 239 человек. Миграционный прирост составил 9 362 человека. Он вырос за год почти втрое. Основной миграционный обмен Беларуси происходил со странами СНГ. В 2018 году из этих стран в страну прибыло 17 008 человек, из них на долю прибывших из Российской Федерации, Туркменистана, Украины и Казахстана приходилось 90,1%. В числе выбывших преобладают лица, выехавшие в страны СНГ, – 64,5% от общего числа выехавших из республики, из них в Российскую Федерацию – 68,5%.