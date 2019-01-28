Ученые Европейского химического общества заявили, что в будущем производство мобильных телефонов станет невозможным из-за угрозы исчезновения некоторых химических элементов.

Как уточняет Daily Mail, в списке исследователей, среди прочих, находятся галлий, мышьяк, иттрий и серебро, передает Обозреватель.

Экспертами была разработана специальная таблица, при этом в роботах были задействованы более 160 тыс. химиков. В периодической таблице отмечена частота встречаемости 90 природных элементов, примерно 30 из которых используются в изготовлении мобильных телефонов.

По оценкам экспертов, каждый месяц только в ЕС выбрасывается или заменяется примерно 10 млн смартфонов. В связи с этим ученые обеспокоены, что дефицит необходимых для электронной техники элементов будет расти, что обусловлено ограниченными поставками, тем, что запасы веществ находятся в зонах конфликта или же отсутствием возможности полной переработки.

«Удивительно, что все в мире изготавливается из всего 90 составляющих, 90 химических элементов, встречающихся в природе. Есть определенное количество каждого элемента, и некоторые из них мы используем так быстро, что они исчезнут по всему миру менее чем через 100 лет. Многие из этих элементов находятся в опасности, так почему нужно менять телефон каждые два года?» — заявил профессор химии в Сент-Эндрюсском университете Дэвид Коул-Гамильтон.

Также он отметил, что один из элементов, активно используемых в современном мире (но не в производстве мобильных телефонов) — это гелий. Профессор призвал людей не тратить его впустую, например, не отпускать воздушные шары, наполненные гелием, в атмосферу во время праздников, так как этот газ требуется для проведения МРТ-сканирований и для глубоководного дайвинга.

Химического способа производства гелия, как передает издание, не существует. При нынешнем использовании его запасов должно хватить на 10 лет. Без более эффективной переработки веществ, используемых при производстве мобильных телефонов, скоро их производство также может стать недоступным.

По словам Коула-Гамильтона, запасы индия, используемого в изготовлении смартфонов и телевизионных экранов, а также в производстве оптоволокна, могут истощиться через 20 лет.