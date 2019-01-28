Как живет глава «Почты России», купивший квартиру за миллиард рублей

44-летний Николай Подгузов приобрел столичные апартаменты, чья рыночная стоимость составляет миллиард рублей. Примечательно, что стоимость квартиры превышает размер чистой прибыли «Почты России», которую Подгузов возглавляет.

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов приобрел квартиру в столице в так называемом «особняке Тюдоров». По сообщению источника, стоимость столичных апартаментов превышает 100 годовых зарплат Подгузова и составляет миллиард рублей. К слову, интерьером особняка занимался племянник британской королевы Дэвид Линли. Недвижимость Подгузова расположена в жилом комплексе Knightsbridge Private Park на улице Ефремова.

В пресс-службе «Почты России» подтвердили, что Подгузов стал обладателем элитного жилья. Недвижимость Николай взял в ипотеку, которую, по условию договора с банком, должен будет выплачивать на протяжении 30 лет. Кроме того, ему пришлось продать две квартиры в столице. Правда, пока не известно, за какую стоимость Подгузову удалось их реализовать.

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций. Кроме того, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве», — сообщили в пресс-службе.

Декларация отсутствует в публичном доступе, поэтому проверить, действительно ли Подгузов сообщил о приобретении и продаже прежней жилплощади, не представляется возможным. Кроме того, в пресс-службе не уточнили, какой была стоимость двух проданных Подгузовым квартир и (если они были и правда столь дорогими) как он стал их собственником. Официальная декларация о доходах руководителя госпредприятия засекречена.

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил «Ведомостям», что его квартира в элитном жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» стоит чуть менее 100 млн руб. Он утверждает, что 75% стоимости было оплачено с помощью ипотеки, а остальное — за счет сбережений и денег от продажи двух квартир.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», — сказал Подгузов.

Однако в ЖК «Knightsbridge Private Park» нет ни одной квартиры дешевле 100 млн руб. По информации «Яндекс.Недвижимости», стоимость одного квадратного метра в «Knightsbridge Private Park» достигает 2 млн 612 тыс. руб. А площадь жилья Подгузова — 386 м² (выписка из ЕГРН есть в распоряжении The Insider). Таким образом, рыночная стоимость квартиры может превышать миллиард рублей.

Последние 6 лет Николай Подгузов находится на госслужбе — он был заместителем директора Департамента экономики и финансов правительства РФ и замминистра экономики. Любопытно, что элитную квартиру Подгузов приобрел всего за несколько недель до того, как суд вынес приговор его экс-руководителю Алексею Улюкаеву. Причем Улюкаев отправился в колонию на 8 лет за взятку в размере всего лишь $2 млн, что в 7,5 раз ниже стоимости шикарных апартаментов его экс-заместителя.