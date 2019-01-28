Бывший главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько приговорен к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, передает БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

Фигурант признан виновным во взяточничестве. Взятку он брал исключительно в связи с должностным положением. По приговору суда Сергей Корытько также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

Приговор может быть обжалован и опротестован.

Как отметил в ходе судебных прений гособвинитель, вина Сергея Корытько полностью подтверждена. Он и сам не отрицал, что 2 апреля 2018 года получил $2 тыс. от директора ОДО «Геол-М» и представителя ООО «Медикал Юнит» Владимира Ладутько. Как следует из обвинения, Корытько, в частности, еще до объявления тендера сообщил Ладутько сведения о планируемой закупке медтехники, ее объемах, сроках и иных существенных условиях до их размещения в официальных источниках. Был проведен электронный аукцион, победителем выбрано ООО «Медикал Юнит» — с этой фирмой был заключен договор. Обвиняемый не успел распорядиться деньгами, хранил их в деревне Аксаковщина, откуда вместе с другими деньгами их изъяли правоохранители. Сергей Корытько был задержан летом 2018 года.

Под стражей фигурант был с 13 июня 2018 года. Под домашним арестом содержался с 4 августа. После оглашения приговора мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.