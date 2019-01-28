В нашем организме все взаимосвязано, потому нарушение в одном органе может дать отголосок в совершенно другом. Так же дела обстоят и с печенью — достаточно ей дать слабинку, как реагирует весь организм в целом. И узнать о нарушениях можно не сразу, ведь симптомы могут указывать на что угодно, только не на нее, пишет «Здоровье и Красота».

Увеличенный живот

Обычно появление животика связывают с лишним весом. Но бывает, что при нормальном весе и отсутствии проблем с фигурой живот постепенно начинает походить на «беременный». Причиной тому может являться дисфункция печени, при которой в животе скапливается жидкость. Это состояние называется асцитом. В таком случает уровни альбумина и белков в крови и жидкости сохраняются. Это и приводит к скоплению жидкости в животе.

Боль в животе

Боль в животе, особенно в правом верхнем его углу, также является признаком повреждения печени. Эта боль может сопровождаться асцитом. Характер боли чаще всего пульсирующий или колющий, при этом неприятные ощущения не уходят, пока не принять лекарства.

Высыпания на кожу

Кожный зуд, который не исчезает, непонятная сыпь и чрезмерная чувствительность кожи — все это может стать поводом для визита к гепатологу или гастроэнтерологу. Ведь при нарушениях в печени возникает сбой ряда метаболических процессов, что в первую очередь проявляется на самом большом органе — коже.

Диарея или запор

И то, и другое часто списывается на «не то что-то съел». Но если расстройство пищеварения проявляется неоднократно и продолжается больше месяца, стоит подозревать печень. Ведь она является частью пищеварительной системы, потому сбой может проявиться в любой точке.

Отечность ног

Повреждение печени также может привести к задержке жидкости в ногах, лодыжках и стопах. Это происходит потому, что нарушение функции печени препятствует способности организма продуцировать и распределять белки. В свою очередь такой сбой вызывает проблемы с кровообращением и циркуляцией жидкости — она скапливается в нижних конечностях в виду гравитации.

Хроническая усталость

Хроническая усталость, мышечная и умственная слабость, нарушение памяти — все это также может свидетельствовать о нарушении работы печени. Такая реакция вызвана изменениями в химии мозга и уровнями гормонов, которые являются результатом нарушения функции печени. В частности, изменение уровней кортикотропина, серотонина и норадреналина являются причиной потери жизненной энергии.