Американский медиа-канал для женщин PureWow составил список из 19 малоизвестных туристических направлений, рекомендуемых для посещения в 2019 году.

В их число попал и белорусский Брест.

«Брест часто не замечают, и это крайне прискорбно, потому что у данного города на белорусско-польской границе много привлекающих моментов», – пишет издание.

Для любителей истории здесь есть Брестская крепость и археологический музей «Берестье», в котором экспонируются остатки славянской деревни 13 столетия, отмечает сайт.

«Вы голодны? Отведайте традиционные блюда – такие, например, как картофельная каша – заплатив несколько рублей», – завершает PureWow краткое описание города.

Вместе с Брестом в список из 19 направлений вошли еще Компорта (Португалия), Эс-Сувейра (Морокко), Маскат (Оман), Маркоола (Австралия), мыс Колка (Латвия) и другие.