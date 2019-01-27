Житель Рогачёва лично убедился, насколько опасно катание на тюбингах.

О зимней прогулке с 5-летним сыном, которая чуть не закончилась трагедией, мужчина рассказал газете «Свабоднае слова».

«Рогачёвцы облюбовали горку в месте, где проводится праздник Купалье, – рассказал житель райцентра. – По выходным там бывает многолюдно: катаются не только дети, но и взрослые. Я с семьёй тоже туда приезжаю. На прошедших выходных отправились за покупками, а когда возвращались домой, сынишка попросил заехать на горку, чтобы прокатиться. Жена осталась в машине. Я достал тюбинг. Как получилось, что сын мгновенно оказался на ватрушке, сразу не понял. Скорее всего, он поскользнулся. Тюбинг с малышом покатился с горки».

Мужчина со всех ног бросился его догонять, но скорость была слишком большой. Тюбинг с ребенком вылетел в промоину Днепра, течение начало уносить мальчика.

Трагедии, к счастью, удалось избежать: выбраться на берег малышу помог мужчина, который на тот момент тоже был с ребёнком на горке.

Как выяснилось, на этой горке катаются не только днём, но и по вечерам.

В Беларуси за этот сезон зарегистрировано несколько трагических случаев, которые закончились гибелью катавшихся на тюбинге.