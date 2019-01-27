Как сообщают в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома , 30 января пройдет общегородское мероприятие «Мини-ярмарка вакансий» для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Все желающие приглашаются на встречу с представителями ОАО «Гомельдрев», ОАО «Гомельский завод станочных узлов», Государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», Коммунального дочернего строительного унитарного предприятия «Специализированное строительное управление № 4» КУП «Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома», ООО «Делком 40».

На мероприятии дадут свои консультации представители постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения администраций районов города.

Расписание мини-ярмарок вакансий в Минске:

29.01.2019 в отделе обслуживания граждан № 2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу: пр. Любимова, 14 с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. В мероприятии примут участие представители УП «ОСПАЗ», ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой».

30.01.2019 в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу: ул. Я.Колоса, 69 с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. В мероприятии примут участие представители КУП «Миноблавтосервис», ООО «БИТЛДЖУС-АРТ».

31.01.2019 в отделе обслуживания граждан № 3 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по адресу: ул. Щербакова, 32 с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. В мероприятии примут участие представители УП «ССУ № 2 УДМС МИНГОРИСПОЛКОМА», ОАО «Минский завод шестерен».