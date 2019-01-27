В Беларуси с 1 февраля поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца этот показатель вырастет до 216,9 рубля (сейчас — 214,21 рубля).

С 1 февраля также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Напомним, трудовые пенсии в последний раз повышали в ноябре прошлого года — в среднем на 5,3%.

С 1 февраля также вырастут единовременные пособия при рождении детей, а также пособия на детей до 3 лет.