Осталось совсем недолго до юбилейного концерта Примадонны, посвященного ее 70-летию. Грандиозное мероприятие состоится уже весной в столице. Сейчас Алла Борисовна посвящает все свое свободное время подготовке к концерту. Сама певица не скрывает, что переживает, как все пройдет. Она даже рассказывает: «Не представляю, как выдержу.

Готовлюсь морально. Но людям обещала, поэтому нужно выступить. Скорее всего, это будет последний такой масштабный мой концерт». Примадонна давно не организовывала подобных грандиозных выступлений, поэтому поклонники с нетерпением ждут весны. Билеты на ее концерт уже давно забронированы, остается лишь дождаться самого мероприятия.

На днях стало известно, что Пугачева попросила финансовой поддержки у государственной корпорации для организации своего масштабного концерта. В распоряжении журналистов оказался официальный документ, в котором опубликован запрос на финансирование мероприятия, посвященного юбилею Примадонны. Кстати, состоится концерт в Кремле уже 17 апреля.

В итоге оказать поддержку певице решила компания «Вертолеты России», входящая в структуру «Ростех». Именно у нее и была запрошена сумма в 40 млн. рублей. Запрос одобрен. Правда, спонсирование концерта певицы из бюджета вызвало негативную реакцию у поклонников Примадонны и обычных россиян. Ведь звезды уровня Аллы Борисовны всегда организовывают дорогостоящие шоу, но обычно оплачивают их самостоятельно. Случается, что после концерта знаменитости даже остаются в «минусе». Например, Филипп Киркоров на одно из последних своих выступлений потратил около 500 млн. рублей. Но финансовая помощь со стороны ему при этом не оказывалась.

Люди возмущены, что Пугачева возьмет крупную денежную сумму на организацию концерта со стороны, а вот прибыль при этом полностью оставит себе. В «Ростехе» уже дали пояснение разгоревшемуся скандалу. Руководство подтвердило подлинность оказавшегося у журналистов документа. Алла Борисовна действительно получит деньги. Ей были выделены 40 млн. рублей, но не в качестве поддержки, а за рекламу компании «Вертолеты России» в рамках мероприятия.

Представитель «Ростеха» заявил: «Творчество Пугачевой объединяет сразу несколько поколений. Ее песни до сих пор актуальны и любимы публикой. Они очень важны для России и истории отечественной эстрады. Наше участие в проекте Аллы Борисовны позволит выразить свое уважение артистке, а также распространить часть билетов среди наших сотрудников по всей стране».

Получение крупной финансовой помощи от гос. корпорации было подтверждено и директором артистки. Но при этом представитель самой Пугачевы отметила, что эти деньги покрывают только самую малую часть, потраченную на организацию музыкального творческого мероприятия.