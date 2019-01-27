В сети автозаправочных станций ПО «Белоруснефть» с 27 января завершается январская акция по снижению цен на моторное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу «Белоруснефти».

С 3 января в фирменной сети АЗС объединения «Белоруснефть» проводилась акция по снижению цен на 1 копейку для дизельного топлива и на 2 копейки для бензина.

«В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с $52-55 до $60-62 за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января», — сообщили в пресс-службе.

Скидки, предусмотренные картами лояльности АЗС «Белоруснефть», продолжают действовать.