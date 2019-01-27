Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил финальное шоу чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске, сообщает корреспондент Sputnik.

В воскресенье, 27 января, на «Минск-Арене» проходит гала-концерт с участием победителей и призеров континентального первенства. Также в показательных выступлениях принимают участие приглашенные гости и юные фигуристы.

На финальном представлении присутствует глава государства Александр Лукашенко.

Ранее в Минске были разыграны четыре комплекта наград ЧЕ: в одиночных катаниях среди мужчин и женщин, в танцах на льду и парном спортивном катании. Золото у «одиночниц» выиграла россиянка Софья Самодурова, у мужчин-«одиночников» лучшим стал Хавьер Фернандес, в танцах на льду не было равных французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. Еще одна французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре стала лучшей в парном катании.