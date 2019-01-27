Ксения Собчак со скандалом покинула съемки итоговой программы одного из ведущих российских телеканалов. Свой поступок она объяснила нежеланием обсуждать тему драки между ее супругом Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Gazeta.ru.

Свою версию событий Собчак изложила в личном Telegram-канале. По ее словам, она была возмущена тем, что ее обманом заманили на съемки: пообещали для обсуждения одну тему, а по итогу вопросы касались инцидента между Виторганом и Богомоловым, причиной которого стала непосредственно Собчак. Она отказалась от участия и покинула гримерку до начала записи программы.

Тем временем телеканал опубликовал скрин-шоты переговоров Собчак и редакторов программы по поводу тем, которые прозвучат в интервью. И одной из них была как раз тема драки. Собчак в свою очередь назвала опубликованные фото переписки «ложью и провокацией».

Напомним, громкий скандал с участием актера и режиссера Максима Виторгана и театрального постановщика Константина Богомолова произошел несколько дней назад якобы из-за возможного романа Собчак с Богомоловым. В драке Виторган, по словам Богомолова, сломал ему нос в двух местах и повредил кости черепа. Виторган же после инцидента попросил не присылать ему больше сообщений о том, что его супруга встречается с другими мужчинами. «Ребята, завязывайте! Во-первых, я не работаю по вызову. Во-вторых, я не выдержу второй раз такого визга. В-третьих, — этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал актер в своем Instagram.