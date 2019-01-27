Канадский премьер-министр уволил посла Канады в Китае из-за скандала с Huawei

Это произошло после высказываний дипломата об аресте финансового директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.

Трюдо заявил, что сам попросил Маккаллума покинуть свой пост, но причин не назвал. Он добавил, что посол достойно служил канадцам, занимая множество должностей в кабинете министров.

Канадские СМИ в пятницу процитировали слова Маккаллума о том, что было бы «отлично для Канады», если бы США не подавали запрос об экстрадиции Ваньчжоу.

Сначала Трюдо заявил, что не будет увольнять посла и сосредоточится на безопасном возвращении задержанных после ареста Ваньчжоу канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора домой из Китая, однако потом изменил свое мнение.

Ранее он заявлял, что у канадских властей не было иного выбора, кроме как задержать Ваньчжоу, и что процесс экстрадиции не является политическим.

США обвиняют Huawei в нарушениях санкций в отношении Ирана. В корпорации отрицают эти обвинения.

Дипломатические отношения между Канадой и Китаем значительно ухудшились после ареста Ваньчжоу в декабре прошлого года, а также замены в середине января гражданину Канады тюремного срока за контрабанду наркотиков смертным приговором.