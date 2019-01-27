Фотофакт: в Витебске в магазине можно свободно купить самогонный аппарат

Самогонные аппараты под видом бытовых дистилляторов продаются в Витебске в магазине совершенно свободно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Витебские вести».

Последние сомнения улетучиваются при прочтении инструкции. На первой же странице крупно начертано: «Самогонный аппарат». А далее популярно объясняется, как «Алковар» использовать для изготовления алкоголя. К сведению тех, кто не захочет останавливаться на старом добром перваче, имеются даже оригинальные рецепты крепких народных напитков. Про дистилляцию воды – ни слова.

Предложений подобных аппаратов на белорусских интернет-сайтах пруд пруди. Теперь они попали и в торговую сеть.

Бум подобных предложений объясняется тем, что в соседней России самогоноварение с 2002 года перестало быть административным правонарушением, и многие занялись производством соответствующих аппаратов, на которых захотели заработать и белорусские предприниматели.

На законодательном уровне в Беларуси реализация самогонных аппаратов под видом дистилляторов юридическим лицам не запрещена, а вот за хранение физическое лицо будет отвечать.

По словам начальника управления профилактики МВД Беларуси Олега Каразея, вопросы, связанные с продажей самогонных аппаратов под видом бытовых дистилляторов, стоят на повестке дня. Решить проблему, как считают правоохранители, помогут изменения в Кодекс об административных правонарушениях, который бы предусматривал наказание за любое оборудование, позволяющее изготовлять самогон.