«Битва экстрасенсов» не берет взяток и не продает подсказки

Марат Башаров ответил на критику Бориса Соболева в фильме «Идущие к черту». Ведущий «Битвы экстрасенсов» эмоционально отреагировал на скандальный проект, разложив по полочкам действия автора картины. Любимого супруга поддержала и жена Елизавета, которая за долгое время впервые появилась вместе с Башаровым.

Несколько недель в Сети идут споры по поводу нашумевшего фильма Бориса Соболева «Идущие к черту», который развенчивает мифы о программе «Битва экстрасенсов». Журналистам удалось пообщаться с бывшими участниками, а также редакторами шоу, которые называли вполне конкретные суммы за участие и даже победу в конкурсе, а также говорили о том, что все на проекте подстроено.

Многие известные деятели культуры высказались о фильме Соболева. Долгое время молчал актер Марат Башаров, который много лет ведет программу, хотя он сам дал интервью Соболеву и признался, что ему предлагали миллион долларов за подсказки. Накануне он опубликовал видео, где ответил на все вопросы. Оказалось, что Башаров не общался с Соболевым, а вставки из его интервью — ловкий монтаж. Он рассказал, что два года назад к нему пришла съемочная группа, которая хотела поговорить о театре, но уже со второго вопроса на ведущего посыпались вопросы о «Битве экстрасенсов». Более того, общался с Башаровым не Соболев, а другой журналист. Впоследствии, ответы были вырезаны, а Соболев «смонтировал свои вопросы».

Он отметил, что Соболев опубликовал «левые» интервью и высказывания бывших обиженных сотрудников, которые хотят «черного пиара» и завидуют успеху своих коллег. Правда, за отдельные эпизоды фильма Башаров даже похвалил Соболева, назвав хорошей идею проверять, настоящие ли экстрасенсы или нет. Хотя тут же добавил, что они занимаются этим уже 11 лет. В финале речи на помощь Башарову пришла его жена, которая заявила, что ее муж никогда взяток «не брал, не берет и не будет».