Украинский политик Роман Безсмертный заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины как самовыдвиженец, поскольку партия «Движение +380», которую он возглавил, еще не зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины.

Роман Безсмертный возглавил новую партию «Движение +380». Соответствующее решение было принято 26 января на учредительном собрании политсилы, сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу Безсмертного.

Он заявил, что цель партии – «возродить политику и политиков» и «избавиться от шоуменов, воров и лжецов».

Заместителем Безсмертного стал политик Виктор Матчук.

«Организационные структуры нынешних политических партий позволяют продавать уставные документы и мертвые души. Мы изначально отказались от этого. Нам надо пройти всю дорогу, которую требует закон «О политических партиях Украины». Почувствовать, как люди реагируют на это, как поддерживают наши идеи», – сказал Безсмертный.

Матчук отметил, что цифры +380 – международный код Украины и этим был обусловлен выбор названия партии.

На учредительном собрании утвердили устав и программу партии, в основе которой будет неоконсервативная идеология, сообщили в пресс-службе. Принято решение начать сбор подписей для создания партии. Согласно закону, их должно быть не менее 10 тыс. После регистрации политсилы в Министерстве юстиции будут созданы ее логотип и символика.

Также пресс-служба сообщила, что Безсмертный объявил о решении участвовать в президентских выборах в Украине в качестве самовыдвиженца, поскольку партия «Движение +380» еще не зарегистрирована.

О намерении баллотироваться в президенты Украины Безсмертный объявил 29 мая 2018 года. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Безсмертный был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году работал вице-премьером по вопросам административно-территориальной реформы. В 2010–2011 годах – посол Украины в Беларуси. В 2015–2016 годах был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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