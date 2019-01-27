Белорус метнул семь ножей и топоров в британского миллионера

Метатель ножей из Беларуси Андрей Гомонов и его партнерша Дарья Шеремет приняли участие в отборочном туре британского телешоу талантов Britain’s Got Talent.

При этом один из членов жюри и, собственно, основатель данного конкурса и в целом франшизы Саймон Коуэлл, посмотрев номер минчан, вызвался также выступить в качестве мишени.

Такую информацию сообщили британские СМИ со ссылкой на издание Daily Star, передает belmir.by.

Как поясняется, во время своего номера Гомонов метал ножи и топоры в свою ассистентку Шеремет, в то время как она танцевала у стены-декорации.

Все, кто наблюдал за этим, в итоге аплодировали стоя. А Коуэлл решил еще и испытать себя. «Мне реально хочется узнать, каково это, когда в тебя бросают ножи», – сказал он.

Исполняя желание члена жюри, белорус метнул в него семь ножей и топоров. При этом отмечается, что лезвия вошли в стену буквально в каких-то сантиметрах от тела.

«Это было самое страшное из того, что я испытывал в жизни. Теперь понимаю, как это тяжело!» – воскликнул продюсер после пережитого.

А другой член жюри, комик Дэвид Уольямс, пошутил, что Гомонов упустил шанс избавить всех от Коуэлла, получившего прозвище Мистер Гадость за свою очень едкую критику конкурсантов.

Прошли ли белорусы в следующий этап Britain’s Got Talent, не сообщается. Пока идут лишь съемки шоу, показывают же его ежегодно на телеканале ITV в конце весны – начале лета.

На странице Андрея Гомонова в Facebook сказано, что он работал как танцор и артист цирка в различных странах. В Беларуси, например, – в Молодежном театре эстрады.

Как сообщает Wikipedia, Саймон Коуэлл – один из крупнейших представителей британского шоу-бизнеса. По оценке Sunday Times, его состояние в 2015 году равнялось 325 млн фунтов.