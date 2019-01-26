25 января 2019 Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении соли поваренной выварочной сорта экстра и ламп накаливания происхождением из Республики Беларусь, говорится в сообщении комиссии.

В нем отмечается, что в ноябре 2017 в ответ на жалобу компании «Руссоло-Украина» МКМТ приняла решение о начале антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину из Республики Беларусь выварочной поваренной соли сорта экстра. В ходе расследования установлен факт демпинга при импорте в Украину соли. МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины на уровне 11,85% для экспортеров из Беларуси сроком на пять лет.

В то же время ОАО «Мозырьсоль» (Беларусь) взяло на себя добровольное ценовое обязательство, где предложило прекратить демпинговый импорт путем установления минимальных цен экспорта в Украину отдельных категорий товара. МКМТ признала добровольное ценовое обязательство удовлетворительным и принял решение не применять окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину поваренной соли производства «Мозырьсоли».

Кроме того, в ответ на заявление Львовского электролампового завода «Искра», в декабре 2017 МКМТ возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину электрических ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 В происхождением из Республики Беларусь. В ходе расследования установлен факт демпинга при импорте в Украину.

В сообщении говорится, что Минэкономразвития провело консультации с белорусской стороной. Брестский электроламповый завод (единственный белорусский производитель ламп накаливания) предложил предоставить добровольное письменное обязательство о пересмотре его цены. Однако, предложенная минимальная цена экспорта Брестского электролампового завода оказалась недостаточной для устранения демпинга и ущерба для национального производителя. Поэтому, МКМТ приняло решение применить антидемпинговую пошлину в размере 17,73% к импорту ламп накаливания происхождением из Беларуси, сказано в сообщении.