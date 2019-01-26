Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предоставляет возможность финансового обеспечения американским федеральным ведомствам до 15 февраля 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Благодаря этому формально восстановлена работа всех американских министерств, а госслужащим должна быть выплачена зарплата, которую они не получили из-за частичной остановки работы правительства.

В документе не раскрыты детали, но известно, что президент США одобрил документ, за который ранее было проголосовано законодателями. В этом законопроекте не было упомянуто о 5,7 млрд долларов США, что должны были быть выделены для строительства стены на границе с Мексикой.