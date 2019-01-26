Софья Самодурова. Фото Оксаны Манчук

Российская спортсменка Софья Самодурова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, передает БЕЛТА.

Произвольную программу россиянки судьи оценили в 140,96 очка, что позволило ей по итогам двух дисциплин подняться на высшую ступень пьедестала с результатом 213,84 балла.

Россиянка Софья Самодурова завоевала золото на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Серебряная медаль досталась ее партнерше по команде олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой (198,34 очка).

Россиянка Софья Самодурова завоевала золото на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Бронзовую награду завоевала спортсменка из Финляндии Вивека Линдфорс (194,40 балла).

Россиянка Софья Самодурова завоевала золото на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

26 января на льду «Минск-Арены» медали будут разыграны в произвольном одиночном катании у мужчин и танцах на льду. Завершится континентальный форум 27 января масштабным гала-представлением.

Фото Оксаны Манчук

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