Россиянка Софья Самодурова завоевала золото на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Российская спортсменка Софья Самодурова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, передает БЕЛТА.

Произвольную программу россиянки судьи оценили в 140,96 очка, что позволило ей по итогам двух дисциплин подняться на высшую ступень пьедестала с результатом 213,84 балла.

Серебряная медаль досталась ее партнерше по команде олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой (198,34 очка).

Бронзовую награду завоевала спортсменка из Финляндии Вивека Линдфорс (194,40 балла).

26 января на льду «Минск-Арены» медали будут разыграны в произвольном одиночном катании у мужчин и танцах на льду. Завершится континентальный форум 27 января масштабным гала-представлением.

Фото Оксаны Манчук