Специалисты рассказали о подводных камнях самых популярных диет, из-за которых можно набрать лишние килограммы.

Американские диетологи Лиза Янг и Сандра Дж.Аревало в интервью для CNN рассказали о самых популярных ошибках, которые совершают люди, решившие придерживаться популярных диет. Диетологи отмечают, что из-за них люди, желающие похудеть, только набирают вес.

Так, например, те, кто решил следовать безглютеновой диете, считают, что могут увеличивать порцию блюда и вместо одного кусочка обычного хлеба съедать два-три куска хлеба без глютена. Диетологи напоминают, что отсутствие глютена не означает отсутствие жиров и калорий. Кроме того, в продукты без содержания глютена часто добавляют больше соли и сахара, чтобы поддерживать их вкус, из-за чего один ломтик обычного хлеба может быть для худеющих куда более безопасен, чем два ломтика хлеба без глютена.

Похожее происходит и при отказе от жирных продуктов. Худеющие часто повышают порцию и вместо одного обычного йогурта съедают два обезжиренных, получая, таким образом, двойное количество калорий. Кроме того, отказ от жиров может быть опасен для диабетиков: в обезжиренную пищу часто добавляют больше сахара.

По словам диетологов, многие не задумываются о калориях, переходя на органическую пищу. Они напоминают, что этикетка «organic» означает только метод выращивания продукта, а в некоторых органических десертах, например шоколадном печенье, калорий почти в полтора раза больше, чем в обычных.

При средиземноморской диете люди часто не следят за тем, сколько они едят. Решив, что, если в их рационе только полезная еда, они могут съедать стакан орехов и два авокадо на завтрак, что в сумме составит 1280 калорий. Переборщить можно даже с оливковым маслом: в пяти ложках масла, которыми можно заправить салат, будет около 500 калорий.

Переход на вегетарианскую диету и забота о животных также могут негативно сказаться на весе. Пытаясь достигнуть чувства насыщения едой, вегетарианцы могут налегать на хлеб, соки, сладкий картофель и другие продукты, в которых очень высоко содержание сахара. Из-за этого вместо потери веса они будут только его набирать.