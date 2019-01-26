Минский клуб прервал серию поражений – в предыдущих пяти матчах «зубры» проиграли пять раз.

Столичное «Динамо» победило в гостях братиславский «Слован», прервав серию поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

До встречи с минскими «зубрами» словацкий клуб проиграл ярославскому «Локомотиву» (0:7). Хозяева площадки хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, но «Динамо» оказалось сильнее. Матч закончился поражением «Слована» со счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

За поединком, который проходил в Братиславе, наблюдали более пяти тысяч зрителей.

В предыдущих пяти матчах «зубры» потерпели пять поражений. В последний раз подопечные Андрея Сидоренко побеждали 8 января на льду «Минск-Арены», победив тот же «Слован» (5:3).

Следующий матч «Динамо» проведет 28 января на выезде против московского ЦСКА.