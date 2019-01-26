Маршрутка опрокинулась на трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин, пострадала пассажирка.

Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

ДТП произошло 25 января, сообщение об аварии поступило в Ивацевичское РОВД в 19.40. Микроавтобус направлялся в Ивацевичи, на повороте возле агрогородка Вулька-Обровская машина съехала кювет, после чего опрокинулась.

Травмы получила жительница Минска 1973 года рождения, она с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» госпитализирована в Ивацевичскую ЦРБ.

«Проводится проверка. По предварительной информации, водитель не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения», — отметил Сергей Дученко.