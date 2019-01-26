Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заверил его в поддержке. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию ситуации в стране», — заявил Лукашенко Мадуро.

Глава государства отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает из-за очередного витка напряжения.

«Беларусь последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и Конституции страны», — подчеркнул Лукашенко.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

Как уже сообщалось, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.