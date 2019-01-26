Лихача на BMW задержали в Житковичах

В Житковичах задержали бесправника, которого сотрудники ГАИ преследовали в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции 23 января в районе 6.00 преследовали автомобиль BMW Х6. Машина двигалась с выключенными фарами, проехала на красный свет. Водитель не подчинился законным требованиям об остановке, превышал скорость, создавая угрозу дорожной безопасности, а также жизни и здоровью граждан. «Сотрудники нанесли повреждения транспортному средству для его принудительной остановки, однако водителю удалось скрыться. Сейчас мужчина находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома — он был задержан по информации столичной Госавтоинспекции в городе Житковичи коллегами из Гомельской области. Позже его передали сотрудникам минской милиции», — рассказала Александра Попова.

В отношении нарушителя составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Два из них — по ч.2 ст.18.19 КоАП (управление транспортным лицом, не имеющим права управления). Материалы будут рассмотрены УГАИ ГУВД Мингорисполкома после принятия судом решения об ответственности мужчины за повторное управление авто без прав.

В ГАИ напомнили, что за невыполнение водителем неоднократных требований сотрудника милиции об остановке, в случае, когда это повлекло преследование, предусмотрено в том числе лишение прав на срок до двух лет. Также повторное в течение одного года после взыскания управление без водительских прав может повлечь административный арест.