Культовый музыкант собирается показать свою живопись в Национальном художественном музее Беларуси.

Возможно, для некоторых это большая новость, но родоначальник российской рок-музыки Борис Борисович Гребенщиков давно и довольно успешно рисует. Свою первую персональную выставку он открыл пять лет назад, хотя занялся живописью еще в 1978 году под руководством «Митьков» (российская группа художников), именно они учили его растирать и смешивать краски, натягивать и грунтовать холсты. А уж что, кого и как изображать на этих холстах, его не учил никто, кроме героев его же песен.

Сейчас в нашем музее царит легкое волнение: больше всего куратора предстоящей выставки искусствоведа Дмитрия Солодкого интересует сводка погоды по Северному морю. По его серым холодным волнам из Нью-Йорка плывет корабль, который должен доставить в Санкт-Петербург картины Бориса Гребенщикова. В США выставка завершилась, в Беларуси она открывается, но шторм может задержать корабль! Дмитрий Александрович звонил даже капитану корабля. Моряка попросить можно о чем угодно, а вот стихию…

Но выставка в Минске в конце января откроется в любом случае – приедут вовремя «американские» картины БГ или нет. Потому что основная часть экспозиции – это примерно 30 картин – находится сейчас в студии звукозаписи музыканта, она же и художественная мастерская. Именно там под музыку БГ рисует свои картины, он этот процесс называет «удовольствиями», и для него это скорее медитация, чем живопись в прямом смысле слова. Гребенщиков рассказывает, что в детстве страсти к живописи не испытывал. Осознание пришло с годами. Авторитетами для него являются все русские

художники. Но особенную любовь он питает к полотнам Ивана Шишкина и Клода Моне.

Персональные выставки Гребенщикова за прошедшие пять лет проходили уже в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке. А как Минску удалось заполучить картины знаменитого музыканта?

– Счастливый случай. Однажды я просто встретил Бориса Борисовича в одном из залов нашего музея, – признался Дмитрий Солодкий. – Я музыканта, конечно, сразу узнал, представился. А он сказал, что всякий раз, приезжая в Минск на концерт, заходит к

нам в художественный, представляете? В общем, мы разговорились, и через некоторое время я уже сидел у него в питерской мастерской и выбирал картины для будущей белорусской выставки. Что ценно в его живописи? Будем откровенны, прежде всего его имя. И в этом нет ничего плохого, БГ это внимание заслужил своим неординарным музыкальным талантом. Тем более и его картины – это мир тех же сложных образов и тонкой иронии, которые мы любим в его песнях. Они прекрасны, вы убедитесь в этом сами.

Кстати, картины БГ с выставки сможет купить любой желающий (правда, цена их выражается в основном в пятизначных цифрах). На вырученные от живописи деньги Гребенщиков обычно записывает новые альбомы. Но билет на выставку культового музыканта не будет продаваться по коммерческой цене – достаточно общего входного билета. На открытие, которое состоится 28 января, Борис Гребенщиков приедет вместе с женой и своим другом-музыкантом – планируется, что они сыграют что-нибудь для

публики. Дорогу, а также ночь в хорошей гостинице музыканту оплачивает Национальный художественный музей.

Газета «Народная Воля» № 5 (4360) за 18 января 2019 года