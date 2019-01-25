25 января 2019 года, в областном управлении МЧС Беларуси сообщили, что пожар произошел в Брестском госуниверситете им. А.С. Пушкина. К счастью, пострадавших нет.

Случилось данное ЧП в главном корпусе университета, который расположен на бульваре Космонавтов. Сообщение о пожаре поступило спасателям МЧС сегодня, 25 января 2019 года, около часа ночи. Пламя уничтожило системный блок компьютера, принтер, повредило письменный стол и окно, оказались закопчены стены и потолок в кабинете на 7-м этаже. Причина возгорания сейчас устанавливается. Возможной причиной могло стать замыкание электропроводки.