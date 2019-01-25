Глава государства Александр Лукашенко ужесточил антитабачное законодательство, подписав 24 января декрет №2, который вносит изменения в два предыдущих декрета, касающихся производства, продажи и потребления табачных изделий. Новшества касаются не только обычных сигарет, но и электронных. Документом расширяется перечень мест, где запрещено курить.

Декрет был принят, как сообщили в президентской пресс-службе, для последовательного ограничения доступности табачных изделий и предотвращения негативного влияния курения на здоровье населения. Электронные сигареты приравняли к обычным: на них распространяются некоторые правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий.

Продавать электронные сигареты теперь могут только субъекты хозяйствования. При этом жидкости для подобных систем курения не смогут открыто продавать на витринах – они должны быть закрыты от глаз покупателей, как и обычные сигареты. Приобретать их смогут только совершеннолетние граждане. Также вводится запрет на рекламу электронных сигарет.

Расширяется перечень мест, где запрещено курить. Это нельзя делать во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, на детских площадках, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.

С 1 января следующего года в магазинах площадью более 1000 квадратных метров вводится требование к продаже сигарет, в том числе электронных и жидкостей к ним, только через товарные отделы. А в 2022 году в магазинах будет запрещено хранить табачные изделия над контрольно-кассовыми узлами.