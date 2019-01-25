В аэропорту Минска появится разделение потоков на погранконтроле

Для граждан некоторых стран будут выделяться отдельные каналы.

Госпогранкомитет вводит на пограничном контроле в аэропорту Минска разделение потоков. Пограничники считают, что это позволит ускорить прохождение контроля, а самой службе — эффективнее перераспределять ресурсы.

В зависимости от гражданства пассажиров того или иного рейса, прибывшего в аэропорт, будут выделяться отдельные каналы для граждан Союзного государства либо для граждан других стран. При этом граждане Беларуси имеют право прохождения пограничного контроля на любом из направлений, сообщает ГПК.

На время Евроигр планируется организовать отдельное направления для контроля участников и гостей соревнований.