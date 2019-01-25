В Буда-Кошелевском районе совершил самоубийство гражданин России. Виталий жил в Беларуси 14 лет, имел здесь жену и шестерых детей. Однако из-за административных правонарушений ему грозила депортация.

«Его угрожали выслать на десять лет. Вот он и набрал себе в голову», — сказала Свабодзе жена Виталия. На прошлой неделе она похоронила мужа.

Сиротами остались шесть детей. Женщина говорит, что в семье были финансовые проблемы. Виталий работал на мясокомбинате в Буда-Кошелево.

«Его уволили, потому что был как-то нетрезвым на работе. Начались проблемы со стороны милиции — ведь это правонарушение. Раньше его словили без фликера — тоже правонарушение. Вид на жительство у него забрала милиция. Сказали в течение пяти дней делать временное разрешение на проживание, или депортируют на десять лет. А те бумаги более ста рублей стоили. Денег не было где взят «, — рассказывает вдова.

Виталий успел устроиться на новую работу — дворником в гимназию в Буда-Кошелево. «Но все равно ему это не помогло. Милиция говорила, что депортируют. Вот так набрал себе в голову, и все», — добавила Ольга.

Она говорит, что теперь кроме детей, у нее никого не осталось. «Ради детей приходится держаться», — говорит женщина.

В Липиницком сельсовете сказали, что знают о трагедии. Милиция раньше требовала у сельсовета характеристику на Виталия.

«Для чего — не объясняли. Мы характеризовали его положительно, был в законном браке, растили с женой детей. Конечно, работа была у него с маленькой зарплатой. Но это ли было причиной, или что другое — не знаем», — сказали в сельсовете.

Ранее под депортацию попал и украинец Сергей Проценко, который работает в Буда-Кошелево на другом мясокомбинате. Его высылают из Беларуси на три года за административное правонарушение. Правда, Сергей обжаловал это решение в Гомельском областном суде, так что окончательное решение пока не принято.