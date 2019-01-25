Россия готова стать посредником в налаживании отношений между властями Венесуэлы и оппозицией, если это потребуется. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью РИА Новости.

«Мы заявили, что, если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет», — подчеркнул Щетинин. Дипломат также напомнил, что глава МИД Сергей Лавров заявлял о готовности России «к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход», и налаживанию диалога.

Ранее министр иностранных дел России назвал международную поддержку венесуэльской оппозиции «грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства» и подчеркнул, что она «грозит хаосом и серьезной дестабилизацией ситуации».

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал избранного главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия и Турция.