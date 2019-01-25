В ближайшее время углубление интеграции Беларуси и России можно сделать за счет создания новых органов наднационального свойства, в том числе союзного суда и счетной палаты, сказал в Минске государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает Sputnik.by.

«Это вполне возможно, потому что либо создавать суд, либо пользоваться услугами суда в рамках ЕАЭС. Бывают спорные ситуации между хозяйствующими объектами, и иногда требуется арбитраж», – пояснил Рапота, отметив, что такой орган в Союзном государстве будет нелишним.

Госсекретарь выразил уверенность, что и задача создания счетной палаты СГ вполне решаема. Конечно, если «будет на то воля контролирующих органов и глав правительств».

Кроме расширения сферы органов наднационального характера, Рапота высказался о желании серьезно поработать над проблемами единого транспортного и энергетического пространства.

«Многие вопросы давно сформулированы в документе о приоритетных направлениях и первоочередных задачах Союзного государства», – подчеркнул Рапота.

По его словам, там большое поле для деятельности, но все задачи решаемы.