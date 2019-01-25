Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости коррупции в сфере здравоохранения и предупредил, что прощения за подобные правонарушения не будет.

«Это не дело, когда на святом деле люди набивают карманы, закупая неизвестно как лекарственные препараты, увеличивая на четверть или на треть их стоимость. И медицинское оборудование. Вы знаете, о чем идет речь, да и все наше общество знает. Прощения врачам здесь не будет», — сказал А.Лукашенко после вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам в Минске в пятницу.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

«Забудьте о своей корпоративности. Я не тот президент, который будет кланяться вам потому, что вы врачи, и закрывать глаза на те безобразия, которые творятся в здравоохранении», — продолжил президент.

В числе участников мероприятия у главы государства было много представителей медицинской отрасли, в том числе доктор медицинских наук, доцент, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак.

«Вы не только ученый, но и большой начальник. Что происходит в Минздраве? Вы в курсе дела? Сколько пересажали начальников и так называемых продвинутых, талантливых организаторов, главных врачей я имею в виду, ортопедов и прочих», — заметил А.Лукашенко.

«Вы прежде всего комиссию свою поверните в парламенте именно на это направление (противодействия коррупции – ИФ). Нам это очень важно», — добавил президент.

Как сообщалось, КГБ Беларуси летом 2018 года вскрыл масштабную коррупционную схему в системе госзакупок, а именно, в системе обеспечения здравоохранения медтехникой и лекарствами. Фигурантами дела являются чиновники Минздрава, главврачи крупных больниц, руководители госпредприятий и представители бизнеса.

За взятки, в частности, были задержаны замминистра здравоохранения Беларуси Игорь Лосицкий, генеральный директор предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, директор «Белмедтехника» Александр Шарак, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий. По «делу врачей» было задержано почти 100 человек, возбуждено 95 уголовных дел.

В середине августа А.Лукашенко подверг критике бывшего вице-премьера Василия Жарко, до этого возглавлявшего Минздрав, за коррупцию в сфере здравоохранения. В августе В.Жарко был освобожден от должности вице-премьера.