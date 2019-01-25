Раздельно отдыхающие, ночующие в разных комнатах и даже живущие в разных квартирах, городах и странах супруги уже не считаются явлением исключительным. И этот тренд уже сказывается на рынке недвижимости и туризма.

Радикальный пример независимого брака — Дональд Трамп и его супруга Мелания: отдельные спальни, отдельные квартиры и, до самого последнего времени, разные города. И, несмотря на все это, их союз производит впечатление очень крепкого.

В книге «Микротренды, меняющие мир прямо сейчас» социолог и политолог Марк Пенн описал приметы времени последних 10 лет: мужчины-домохозяйки, популяризация ЛГБТ, снижение доверия к банкам, биохакинг, легализация марихуаны, увлечение дронами и др. Forbes опубликовал главу об одном из современных трендов: браки, в которых супруги остаются независимыми:

— Все новые тренды свидетельствуют о том, что особенности современного образа жизни приводят к переосмыслению брака. Поэтому не стоит удивляться, что многие люди, решившие создать семью, особенно в относительно поздние периоды жизни, привносят в этот союз сильный оттенок независимости: отдельно проводят отпуска, ночуют в разных спальнях, сохраняют добрачные фамилии и т. д. Никогда прежде люди, связанные узами брака, не были столь независимы друг от друга.

Существуют группы, которые жили так всегда, — например, семьи военных. Такие пары постоянно «вместе, но врозь» из-за специфики профессии; тем не менее процент разводов в таких семьях один из самых низких. То же относится и к семьям бортпроводников. Вопрос в том, насколько такие результаты характерны для семей, в которых каждый из супругов живет собственной жизнью, хотя это не обусловлено родом их занятий.

Радикальный пример независимого существования — это нынешний президент Дональд Трамп и его супруга Мелания: отдельные спальни, отдельные квартиры и, до самого последнего времени, разные города. И, несмотря на все это, их союз производит впечатление очень крепкого.

Многое из того, что наблюдается в наши дни, — всего лишь результат долгого периода самостоятельной жизни, когда каждый человек приобретает собственные привычки: ритуал отхода ко сну, режим питания, количество света, температура воздуха, уровень шума в доме и прочие физические аспекты среды обитания. Поэтому, когда люди решают вступить в брак, они далеко не всегда готовы менять образ жизни. Они предпочитают жить как привыкли, в какой-то мере соглашаясь с идеалом из фильма «Энни Холл» — отдельные квартиры через парк одна от другой.