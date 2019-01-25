Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее внедрять в Беларуси электротранспорт и в целом расширять сферу использования электроэнергии с учетом строительства в стране атомной электростанции.

«Давайте мы обеспечим собственное население — создадим энергоэффективные бытовые плиты и приборы, и цены чтобы были подъемные. Хотя бы на уровне природного газа для населения. Вместо солярки и бензина заменим на электромобили», — сказал А.Лукашенко на вручении дипломов доктора наук и аттестатов профессора в Минске в пятницу.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Президент напомнил, что ранее Национальной академии наук была поставлена задача по созданию электротранспорта.

«Вы в этом году выполните эту задачу, начиная от электровелосипедов и заканчивая трактором, МАЗом на электрической тяге? Чтобы свое было», — спросил ученых А.Лукашенко.

Президент рассказал, что он сам пользуется электромотоциклом, который произведен в основном из китайских комплектующих.

«То, что вы из Китая привезли, сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний, это хорошо. Постоянно перемещаюсь где только можно на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам надо свое. Прежде всего, батарея», — заметил А.Лукашенко.